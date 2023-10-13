Недалеко от гипермаркета при въезде в город со стороны Москвы столкнулись две легковушки «Рено Логан» и «Дацун». Водитель, который пострадал, рассказал, что случилось. Павел, водитель

Недалеко от гипермаркета при въезде в город со стороны Москвы столкнулись две легковушки «Рено Логан» и «Дацун». Водитель, который пострадал, рассказал, что случилось. Павел, водитель автомобиля «Рено Логан» Двигались в сторону Юрьевца. Автомобиль «Дацун» решил развернуться с правой полосы. Через сплошную. На месте ДТП виноватых не нашлось. Владельцы автомобиля «Дацун» общаться с корреспондентом не захотели.