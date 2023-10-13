Прокуратура вынесла представление в адрес мэра Владимира. Как поясняют в надзорном ведомстве, все дело в ремонте вот этих улиц. А точнее в его отсутствии. Речь идет о Коммунальном и

Прокуратура вынесла представление в адрес мэра Владимира. Как поясняют в надзорном ведомстве, все дело в ремонте вот этих улиц. А точнее в его отсутствии. Речь идет о Коммунальном и Вокзальном спусках и улице Карла Маркса. Еще летом дорожное покрытие и тротуары здесь должны были привести в порядок. Но этого не произошло. В результате мэрия расторгла