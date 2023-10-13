Супруг Наташи Королевой Сергей Глушко сделал заявление в своих социальных сетях.

Супруг Наташи Королевой Сергей Глушко сделал заявление в своих социальных сетях.Ни для кого не секрет, что за последние полтора года многие российские знаменитости показали свое истинное лицо, открестившись от родной страны. В числе уехавших за границу оказались и те, от кого народ подобного поступка никак не ожидал. К счастью, в России по-прежнему осталось много по-настоящему преданных народу и своей стране звезд. В их числе – любимица публики Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко.Муж известной артистки, прославившийся под псевдонимом Тарзан, озвучил свою позицию еще в прошлом году. Актер поддержал Россию и проявил себя как настоящий патриот. Знаменитая "русалка" российской эстрады тоже не позволяет себе черствых высказываний о стране, которая подарила ей популярность. Однако, в отличие от мужа, Королева не так смело высказывает свою точку зрения.Накануне Сергей Глушко в очередной раз решил затронуть тему политики в своем блоге. Тарзан дал понять, что его взгляды не изменились, и сделал громкое заявление. Бодибилдер буквально взвыл на всю страну из-за действий других стран. Муж Наташи Королевой заявил, что вина политических разногласий в мире лежит на Америке и англосаксах. По его мнению, именно из-за этих государств в мире происходит неразбериха."Это раковая опухоль для человечества", – высказался Сергей Глушко.Впрочем, вполне возможно, что в ближайшее время Глушко и все с ним согласные смогут вздохнуть с облегчением. Как пишет , президент РФ Владимир Путин заявил о том, что страны золотого миллиарда, куда входит в том числе США, утрачивают лидерство.Вероятно, надежды супруга разделяет и исполнительница хита "Желтые тюльпаны". Однако даже сейчас, в такие непростые времена, артистке удается не падать духом и наслаждаться тем, что она имеет. Как "Дни.ру" ранее, недавно Наташа Королева от души повеселилась и прилюдно ухватила известную женщину за интимное место.