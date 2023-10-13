Грядут холода, а это значит, что самое время помочь организму к ним адаптироваться. Как это сделать – объяснил врач.

Грядут холода, а это значит, что самое время помочь организму к ним адаптироваться. Как это сделать – объяснил врач.Даже самые крепкие и здоровые люди не забывают обращать внимание на смену погоды. Многие регионы России настигли дожди, ветер и даже заморозки. Однако это не повод лежать на диване, укутавшись в плед. Лучше взять на заметку рекомендации врача и пережить ненастье с заботой о себе.Итак, укрепляем иммунитет в преддверии зимы. Терапевт Линар Яруллов предлагает выделить время на умеренные физические нагрузки. Как передает , также специалист предложил улучшить дневной рацион питания. По его словам, наполовину он должен состоять из растительной пищи, а остальная часть — из белковых и богатыми углеводами блюд.Сайт отмечает: желательно избегать стрессовых ситуаций и хорошо высыпаться. Нормой считается ночной сон продолжительностью от восьми часов в сутки. Он позволяет организму достаточно отдохнуть и восстановить энергию для дневных активностей.