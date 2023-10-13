Осень. Стая птиц собираеться в теплые края. Среди них есть маленькая птичька.
Маленькая птичка стае:
-- Вам хорошо. вы в теплые края собираетесть, а я, маленькая птичка, сдесь остаюсь на зиму и умру.
-- Не бойся, маленькая птичка, мы же и тебя с собой берем.
-- Вам хорошо. У вас крылья вот какие большие, раз махнули и уже далеко, а я у меня маленькие, отчтану от вас, потеряюсь и умру.
-- Не бойся, маленькая птичька. мы будем литеть медлено, что бы ты могла успеть за нами.
--Вам хорошо, вы бот какие большие и сильные, можете долго литеть, я маленькая и слабая, быстро устану упабу и разобьюся.
-- Маленькая птичка. мы посадим тебя на самую большую и сильную птицу и она повезет в тебя с нами в теплые края.
-- Вам хорошо, вы когда кушать захотел
еще анекдот!