Сегодня владимирская драма в двухсотый раз представит знаменитый спектакль № 13. Театральный...

Сегодня владимирская драма в двухсотый раз представит знаменитый спектакль "№ 13".Театральный рекорд. Постановка идёт без перерыва ровно 20 лет.Премьера спектакля по пьесе Рэя Куни состоялась 17 октября 2003-его года. Одну из лучших комедий десятилетий поставил заслуженный деятель искусств России Алексей Бурков. История Ричарда Уилли- помощника премьер-министра- в номере № 13 отеля- яркая комедия положений. События сменяют друг друга со стремительной скоростью. Среди владимирских артистов есть те, кто занят в этом спектакле уже 2 десятилетия, есть и те, для кого юбилейный показ станет премьерой. Театральный юбилей спектакля "№13" в пятницу 13-ого отметят на сцене владимирской областной филармонии. Публику ждут призы, подарки и сюрпризы.