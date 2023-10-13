Синоптики спрогнозировали во Владимирской области температурный фон выше нормы. При облачной...

Синоптики спрогнозировали во Владимирской области температурный фон выше нормы.При облачной погоде в регионе температурный фон ожидается заметно выше климатической нормы, обнадежили метеорологи.Воздух прогреется до 12 градусов. Ночью - плюс 6.Ветер чувствительный - до 5,3 метр в секунду.Атмосферное давление будет снижаться с 747 до 740 мм ртутного столба.Народный прогноз погодыВ этот день наши предки впервые встречали зиму.Особое внимание обращали на ветер: если в этот день ветер с востока или севера – зима будет холодной; с юга – теплой; с запада – к снежной зиме; а если ветер переменчивый, то и погода зимой будет непостоянная.Фото: https://www.pxfuel.com