Новая группа из 13 жителей Владимирской области отправилась для прохождения воинской службы по контракту.

Новая группа из 13 жителей Владимирской области отправилась для прохождения воинской службы по контракту. Об этом в четверг, 12 октября, сообщила администрации регионального центра.Храбрых земляков провожали родные и близкие, друзья и знакомые, представители мэрии, военкомата и общественных организаций.Бойцов напутствовали военный комиссар Владимирской области Юрий Гусаров и министр региональной безопасности Сергей Полузин, желали удачи и возвращения домой с победой.Отмечается, что сперва контрактники должны пройти через учебные подразделения Минобороны РФ.