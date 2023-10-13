Смотрите В 14.30: Во Владимирской области задыхается целая деревня.
Пейзаж с душком
Деревня...
Смотрите В 14.30: Во Владимирской области задыхается целая деревня.
Пейзаж с душком
Деревня Леоново Петушинского района страдает от зловония. Кто загрязняет местный карьер и жилой сектор?
Разрыть нельзя зарыть.
Ремонт привокзальных территорий во Владимире сорван. "Воскресеночка" "умыла" руки. Найдут ли нового подрядчика?
Владимир- Докучаевску
Искусство объединяет... и даёт силы. Новая выставка владимирских художников- дар Докучаевску.