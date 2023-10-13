Смотрите В 14.30: Во Владимирской области задыхается целая деревня. Пейзаж с душком Деревня...

Смотрите В 14.30: Во Владимирской области задыхается целая деревня.Пейзаж с душкомДеревня Леоново Петушинского района страдает от зловония. Кто загрязняет местный карьер и жилой сектор?Разрыть нельзя зарыть.Ремонт привокзальных территорий во Владимире сорван. "Воскресеночка" "умыла" руки. Найдут ли нового подрядчика?Владимир- ДокучаевскуИскусство объединяет... и даёт силы. Новая выставка владимирских художников- дар Докучаевску.