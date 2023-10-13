Смотрите Вести в 21.05: Кто доделает большой привокзальный ремонт.
Пейзаж с душком.
Жители...
Смотрите "Вести" в 21.05: Кто доделает большой привокзальный ремонт.
Пейзаж с душком.
Жители деревни Леоново Петушинского района задыхаются. Кто сбрасывает сточные воды и портит местную экосистему?
Ремонт сорван.
Ремонт привокзальных территорий во Владимире сорван. Подрядчик "умыл" руки. Найдут ли нового?
Имени Сперанского.
И вручение всероссийской правовой премии имени Сперанского. Появится ли памятник великому земляку?