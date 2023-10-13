«Срочники» из Владимирской области по-прежнему не будут служить в зоне СВО. Об этом информирует...

«Срочники» из Владимирской области по-прежнему не будут служить в зоне СВО.Об этом информирует пресс-служба Правительства Владимирской области.12 октября военный комиссар региона - Юрий Гусаров рассказал журналистам об особенностях осенней призывной кампании 2023 года и о службе по контракту.Осенний призыв мужчин от 18 до 27 лет начался 1 октября. Новшество нынешней кампании – повестки призывникам могут вручаться как лично, так и по почте – через заказное письмо с уведомлением.В число пилотных российских регионов, где внедряется система электронных повесток, Владимирская область не вошла, уточнил Юрию Гусаров.Важно:Граждане, которые летом по каким-либо причинам не получили повестку, хотя должны были, обязаны явиться в военкомат в течение первых двух недель осеннего призыва в ближайший военный комиссариат.Кстати, штрафы за нарушения в сфере воинского учёта с 1 октября 2023 года увеличены.Например, за неявку по повестке без уважительной причины теперь придётся заплатить до 30 000 рублей (было до 3 000 рублей).Уклонение от призыва при отсутствии законных оснований для освобождения от службы влечёт штраф до 200 000 рублей, либо лишение свободы – до двух лет.Предприятия могут наказывать штрафами до 400 000 рублей за невыполнение обязанностей по воинскому учёту и непредставление соответствующих данных.Военный комиссар сообщил, что в рамках осеннего призыва Владимирская область направит на военную службу 1 300 новобранцев. Большая часть из них будет служить в границах Западного военного округа.Любопытно, что порядка 40 процентов наших призывников в учебных центрах получат воинские специальности.«Мобилизация не планируется. Все мероприятия по уточнению данных воинского учёта граждан проводятся в плановом порядке для того, чтобы граждане выполнили свои обязанности по нахождению на воинском учёте, а военкомат обладал соответствующими уточнёнными сведениями по всем категориям», – обратил внимание Юрий Гусаров.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области