Алена Апина с негодованием выслушала комментарии в своей адрес. В итоге она ушла.

Алена Апина с негодованием выслушала комментарии в своей адрес. В итоге она ушла.Заслуженная артистка РФ Алена Апина еле сдержала эмоции. Ее выступление на сцене раскритиковали в пух и прах. После певица сравнила свои ощущения со "стоянием на лобном месте". И отметила, что ее "поливал" "великий" Соседов.Речь идет о музыкальном критике Сергее Соседове, который как раз и высказывал свои комментарии по поводу выступления экс-солистки "Комбинации". Это произошло на шоу "Суперстар", которое выходит на НТВ. По итогу обсуждений Алена Апина покинула проект. Но судя по ее дальнейшим эмоциям, скорее всего, певица затаила обиду.В эксклюзивном интервью изданию Сергей Соседов ответил по поводу возможной обиды певицы. Он сказал, что судил абсолютно честно всех участников шоу. Соседов уточнил, что "любимчиков" у него нет, и что он судит так, как велит ему его душа.Соседов предположил, что Алена Апина обиделась вовсе не на него. Он считает, что певица просто расстроилась из-за того, что так рано покинула проект. Но такова жизнь в рамках этого шоу, ничего не поделаешь: кто-то должен выбывать. Соседов объяснил обиду Апиной как эмоциональный отклик на то, что она больше не участница проекта. Он отметил, что общался вместе с артисткой после того, как она ушла со сцены шоу "Суперстар".Напомним, что Алена Апина участвовала в нескольких сезонах проекта "Суперстар" на НТВ.