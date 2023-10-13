Французские ученые из Университета Париж-Сакле и Музея Лувра узнали о секрете главного шедевра Леонардо да Винчи – Моны Лизы.

Специалисты проанализировали частичку материала, взятого с полотна, изучили его химическую структуру и обнаружили редкий свинцовый минерал – плюмбонакрит.Он находился в первом слое краски, вероятно, да Винчи во время работы над картиной использовал порошок оксида свинца, чтобы краска была гуще и быстра высыхала. Великий художник растворял это вещество в льняном или ореховом масле, нагревал и на выходе получал раствор приятного цвета, схожего с золотистым медом.Как отметили ученые, Леонардо да Винчи при каждой новой работе применял новые методы.Он любил экспериментировать, и каждая из его картин технически совершенно разная. В данном случае интересно увидеть, что действительно существует особая техника нанесения первого слоя Моны Лизы, - сказал ведущий автор исследования Виктор Гонсалес (цитата по Газета.ru).