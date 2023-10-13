Инцидент произошел в мае этого года в поселке Красное пламя. Двое граждан иностранного государства распивали алкогольные напитки неподалеку от кладбища. Когда посиделки закончились,

Инцидент произошел в мае этого года в поселке Красное пламя. Двое граждан иностранного государства распивали алкогольные напитки неподалеку от кладбища. Когда посиделки закончились, мужчины направились в общежитие. Путь лежал среди могил. В какой-то момент один из фигурантов облокотился на крест, тот не выдержал и упал. Мужчина почувствовал боль и решил “отомстить” – он стал ломать