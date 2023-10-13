В городе Гусь-Хрустальный организация задолжала работникам более 3,4 млн рублей. И лишь после...

В городе Гусь-Хрустальный организация задолжала работникам более 3,4 млн рублей.И лишь после вмешательства прокуратуры ситуация была исправлена.Установлено, что у ПАО «Гусь-Агро», основной деятельностью которого является смешанное сельское хозяйство, по состоянию на 1 сентября 2023 года была задолженность по заработной плате перед 60 работниками в размере более 3,4 млн рублей.Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Владимирской области.После проверки выяснилось, что действительно - требования трудового законодательства руководством компании не исполнялись должным образом.В итоге сотрудниками прокуратуры была проведена встреча с учредителями и с сотрудниками предприятия.По результатам проверки (в интересах работников) - в Гусь-Хрустальный городской суд были направлены соответствующие исковые заявления.Удивительно, но лишь после вмешательства прокурора задолженность по заработной плате была погашена на 100%.Фото: pxfuel.com