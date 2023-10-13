В посёлке Першино Владимирской области произошла авария на высоковольтной линии, что привело к обесточиванию сотен жилых домов.

В посёлке Першино Владимирской области произошла авария на высоковольтной линии, что привело к обесточиванию сотен жилых домов. Об этом 13 октября в своём телеграм-канале сообщил глава администрации Киржачского района .Электричество отключилось в 224 домах, где обитают 1376 жителей. Кроме того, перестала работать котельная, отапливавшая местные школу, детский сад и 22 жилых объекта. Без света осталось и НПО «Наука».Сергей Буданов отметил, что на текущий момент восстановлением электроснабжения занимаются специалисты.