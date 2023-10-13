Аппарат “Электрон” установили в травматологическом отделении Муромской ЦРБ, сообщили в правительстве области. Оборудование будут использовать круглосуточно для экстренной и

Аппарат “Электрон” установили в травматологическом отделении Муромской ЦРБ, сообщили в правительстве области. Оборудование будут использовать круглосуточно для экстренной и плановой диагностики. Новый рентген позволяет выполнять весь спектр исследований с минимальной лучевой нагрузкой. На данный момент аппарат еще тестируют, врачи, которые будут с ним работать, обучаются как им пользоваться. Новое оборудование Муромская центральная районная больница получила