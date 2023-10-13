Родители учеников седьмых классов школы №16 пожаловались на дефицит пособий по биологии, обществознанию и новому предмету – вероятность и статистика. Об этом сообщил депутат Алексей

Родители учеников седьмых классов школы №16 пожаловались на дефицит пособий по биологии, обществознанию и новому предмету – вероятность и статистика. Об этом сообщил депутат Алексей Говырин в своем телеграм-канале. Школа уже заключила договор на поставку недостающих учебников. Сумма заказа – 225 960 рублей. Пособия ждут 15 октября. Ранее в Минобразования сообщали, что Владимирская область от