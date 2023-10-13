Владимирская область успешно прошла конкурсный отбор для участия в федеральном фестивале фуд-траков, который пройдёт в рамках гастрономического фестиваля «Россия – территория вкуса».

Владимирская область успешно прошла конкурсный отбор для участия в федеральном фестивале фуд-траков, который пройдёт в рамках гастрономического фестиваля «Россия – территория вкуса». Об этом 13 октября рассказала регионального правительства.Фестиваль уличной еды с передвижными пунктами быстрого питания состоится на ВДНХ в российской столице. В мероприятии вместе с владимирцами примут участие представители Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Саратовской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. Отмечается, что места для размещения фуд-траков будут предоставлены на весь период проведения Международной выставки-ярмарки «Россия».«Наш регион представит гостям международного мероприятия готовые блюда инновационной линейки «Foodgital» от компании «Аби», – говорится в сообщении областного правительства.