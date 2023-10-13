Свой фуд-трак (машину, из которой торгуют едой) 33-регион представит на гастрономическом фестивале “Россия – территория вкуса”. Посетители международной выставки на ВДНХ смогут

Свой фуд-трак (машину, из которой торгуют едой) 33-регион представит на гастрономическом фестивале “Россия – территория вкуса”. Посетители международной выставки на ВДНХ смогут отведать вегетарианские чебуреки и наггетсы, которые производят во Владимире. 33-регион представит новую линейку блюд «Foodgital» от компании «Аби». Это продукция на основе растительного белка, то есть котлеты, чебупели и другая быстрая еда, но