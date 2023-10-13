Владимирская область представит свои достижения на выставке Россия на ВДНХ. 4 ноября в Москве на...

Владимирская область представит свои достижения на выставке "Россия" на ВДНХ.4 ноября в Москве на ВДНХ откроется масштабная выставка "Россия". О своих достижениях в экономике, промышленности, науке, культуре и других отраслях расскажут представители всех регионов страны. Выставка продлится до 12 апреля. День Владимирской области - 14 января.Как рассказал на пресс-конференции первый заместитель губернатора Александр Ремига, ключом к экспозиции Владимирской области станет белокаменное творчество. Стенд расскажет о 5 смыслах развития региона. В первую очередь об истории. О выдающихся промышленниках. В области десятки предприятий, которые основаны еще в 18 -19 веках. Главная ценность области - благополучие и успехи его жителей. Тематический раздел расскажет о кадровых и образовательных проектах. А также о новой урбанистике и качестве жизни на примере Доброграда. Ну, и бесспорно достоинством региона является его природа. Задача - сохранить и приумножить природные богатства для последующих поколений.Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Ключевой задачей выставки является передать смысл наполнения региона что было сделано за последние десятилетия, рассказать об истории региона, о том в каком положении регион находится на сегодняшний день и , конечно, взгляд в будущее региона.