Правоохранители Владимирской области арестовали подозреваемых в краже самоката и велосипедов.

Правоохранители Владимирской области арестовали подозреваемых в краже самоката и велосипедов. Об этом сообщила пресс-служба .Одно преступление было совершено в Коврове. Из подъезда многоквартирного дома похитили два велосипеда. Полицейские оперативно установили подозреваемого. Им оказался 26-летний горожанин. К моменту задержания он уже успел продать ворованное имущество приятелям. Однако стражи порядка навестили его знакомых и забрали велосипеды.А в Муроме из подъезда украли детский самокат. Подозрение пало на 33-летнего местного жителя, который попал в объектив камеры видеонаблюдения. На допросе фигурант во всем сознался и вернул самокат.В настоящий момент в отношении граждан возбуждены уголовные дела. Мужчины находятся под подпиской о невыезде.