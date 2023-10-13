Житель области не выплачивал двум своим детям алименты и накопил долг больше миллиона рублей. Судебные приставы установили, что у мужчины есть в собственности квартира. На недвижимость

Житель области не выплачивал двум своим детям алименты и накопил долг больше миллиона рублей. Судебные приставы установили, что у мужчины есть в собственности квартира. На недвижимость наложили запрет на регистрационные действия. Должник захотел распорядиться имуществом, но у него не получилось. Долг по алиментам пришлось погасить. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!