В четверг, 12 октября, военный комиссар Владимирской области Юрий Гусаров провёл пресс-конференцию.

В четверг, 12 октября, военный комиссар Владимирской области Юрий Гусаров провёл пресс-конференцию. Отвечая на вопрос журналистов о возможной мобилизаций, военком отметил, что данное мероприятие не планируется. Об этом сообщили региональные СМИ.Также Юрий Гусаров рассказал, что в рамках осенней призывной кампании ряды Вооружённых Сил Российской Федерации пополнят 1300 владимирских новобранцев. Кроме того, с начала текущего года на контрактную службу отправились свыше 2000 жителей 33-го региона.Ранее «АиФ» сообщал, как отправились в зону проведения СВО.