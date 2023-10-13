Популярный актер всю жизнь находится в центре внимания женщин. Данила Козловский переживает сложную ситуацию не один.

Популярный актер всю жизнь находится в центре внимания женщин. Данила Козловский переживает сложную ситуацию не один.Популярный актер получил славу не толькоблагодаря своему профессионализму, но и внешним данным. Поклонницыпо-настоящему восторгаются внешностью артиста. Более того, Данила Козловскийвсегда окружен женским вниманием.В последнее время популярный актернаходится в центре скандалов. Его обвиняют в неверности родной стране.Несколько раз он съездил в США навестить ребенка. После этого на ДанилуКозловского обрушился шквал негатива.Сейчас актер переживает непростой период.Многие коллеги по цеху даже отвернулись от него. Однако мужчина все равноокружен заботой верной подруги. В недавнем интервью Елизавета Боярскаярассказала о том, что связывает ее и Данилу Козловского.Актриса призналась, что они безусловносвязаны друг с другом. Всю учебу они прошли рука об руку и сейчас тоже остаютсяблизкими друг для друга людьми."Мы знаем с Даней друг друга, какскрипач знает свою скрипку. Если представить, что у меня есть фортепиано, то язнаю, на какую клавишу нажать, чтобы в нем это отозвалось", – призналасьактриса.Многие поклонники предполагают, чтознаменитый актер предпочитает такую связь вместо свадьбы с Оксаной Акиньшиной.Ранее "Дни.ру" , что Данила Козловский вернулся в Россию после открытия МДТ.