Во Владимире будут судить организатора липовых Курсов для сиделок стоимостью 2,5 миллиона рублей....

Во Владимире будут судить организатора липовых "Курсов для сиделок" стоимостью 2,5 миллиона рублей.Следственными органами следственного управления СК России установлено, что обвиняемая в период с октября по декабрь 2020 года изготовила документы об организации и проведении на базе медколледжа профессионального обучения 100 слушателей по должности «Сиделка».За это образовательному учреждению перечислен грант в сумме почти 2,5 млн. рублей. Хотя обучение не было проведено в очной форме, по его результатам у слушателей не принят экзамен, а некоторые из указанных в документах граждан обучение не проходили вовсе, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Собраны исчерпывающие доказательства для направления уголовного дела в суд.Фото: https://www.pxfuel.com