Во Владимире чествовали лауреатов федеральной правовой премии имени Михаила...

Во Владимире чествовали лауреатов федеральной правовой премии имени Михаила Сперанского.Торжественная церемония впервые прошла в историческом здании Дома офицеров. Напомним, инициатором ежегодной премии стало владимирское отделение Ассоциации юристов России. Слово Вере Куликовой."Истинная сила правительства, писал я государю , состоит первое- в законе".На церемонии вручения премии имени Сперанского актеры владимирской драмы читают записки великого законотворца к императору Александру Первому. Престижная награда- символ неразрывной связи поколений российских юристов. Лауреатов премии и участников церемонии приветствовали губернатор Александр Авдеев и председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, первый лауреат премии Сперанского Павел Крашенинников.Павел Крашенинников, председатель комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству, сопредседатель Ассоциации юристов России:- Я благодарен Владимирской земле и губернатору , конечно, же я что мы у нас несколько лет назад было даже колебание может быть в Москве вручать?! Это неправильно, потому что Михаил Михайлович здесь родился, начинал здесь деятельность, здесь его все любят! Мы знаем где корни и конечно, это очень важно , что мы здесь проводим.В этом году премии Сперанского- за особые заслуги в развитии права- удостоен Александр Жуков, первый заместитель Председателя Государственной Думы. Александр Дмитриевич неоднократно избирался депутатом нижней палаты парламента и в период становления российского законодательства разработал свыше сотни федеральных законов.Александр Жуков, первый заместитель Председателя Государственной Думы,лауреат премии имени Сперанского:- Большая честь получить эту юридическую премию имени действительно выдающегося государственного деятеля М.М. Сперанского. А есть определенная аналогия с тем, чем он занимался, создавая по сути Кодекс законов Российской империи, Свод законов и тем, чем приходилось мне.Ещё один лауреат- начальник Главного Управления государственной экспертизы- Игорь Манылов. Его опыт работы в значимых для государства сферах колоссален. Манылов подчёркивает: премия имени Сперанского- особая честь.Игорь Манылов, начальник Главного Управления государственной экспертизы:- Я горжусь этим и считаю, что это для мох детей, внуков и для наших современных студентов сегодняшних с которыми мы тоже работаем и надеемся , что это ,действительно, будет связь поколений и следующие после нас также будут получать.)) На торжественной церемонии губернатор Александр Авдеев выступил с инициативой: установить в следующем году памятники Сперанскому: на его малой родине- в селе Черкутино и во Владимире. Одобрение в Министерстве юстиции получено.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Масштаб личности Михаила Михайловича Сперанского- это, конечно, не только масштаб его Родины- села Черкутино, а масштаб региона и страны в целом. Важно, чтобы к этой истории прикоснуться могли все и жители Владимира, Владимирской области и посещающие нас гости, поэтому история должна быть на первом плане.В день вручения премии по традиции отметили и будущих знатоков права. 4 студента юридических факультетов владимирских вузов и духовной семинарии получили стипендии регионального отделения Ассоциации юристов России.Вера Куликова, Андрей Синягин. Вести-Владимир.