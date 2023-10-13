Во Владимире из-за недобросовестного подрядчика сорван ремонт привокзальных территорий. Как будут...

Во Владимире из-за недобросовестного подрядчика сорван ремонт привокзальных территорий.Как будут исправлять ситуацию власти областной столицы, выясняла Александра Лебедикова.Вскрытый асфальт и глубокие ямы. Так сегодня выглядит вся территория Вокзального и Коммунального спусков. Такая же картина и на улице Карла Маркса, говорит владимирец Евгений Аксёнов. По его словам, ситуация не меняется уже почти полгода. А надежда на то, что тротуар приведут в порядок до наступления зимних холодов тает с каждым днем.Евгений Алексеев, житель г. Владимира:- А где ходить? По дороге? Вон там гаишники кричат: "Что Вы здесь ходите?". Здесь все раскопали - вон ямы сделали. А я здесь живу.Виной - недобросовестный подрядчик. Договор о проведении ремонтных работ городская администрация заключила с ним в конце апреля. Однако справиться со своими обязанностями "Воскресеночка" - фирма из Воскресенска- так и не смогла. И "умыла руки". Хотя ремонт должна была закончить ещё 1-ого августа. У прокуратуры- серьезные вопросы. И к подрядчикам, и к мэрии. Как контролировали работы? И почему не сменили организацию, если видели, что та "не тянет"?Станислав Заруцкий, заместитель прокурора г.Владимира:- Работы уже в июле текущего года велись с низкой интенсивностью, фактически не осуществлялись. Все, что выполнила подрядная организация - это сняла покрытие с тротуаров. Частично был установлен бортовой камень. В результате этих работ было частично повреждено дорожное покрытие.В мэрии текущую ситуацию называют "болезненной". Договор с подрядчиком в одностороннем порядке власти расторгли в конце лета. Среди санкций- и внесение в реестр недобросовестных подрядчиков, и пени... Но вот кто закончит работы?- большой вопрос. Нового подрядчика "на горизонте" нет. А навести элементарный порядок на улицах, примыкающих к вокзалу надо.Игорь Ефремов, и.о. начальника управления по связям с общественностью и СМИ администрации города Владимира:- Поставлена задача своими собственными силами отремонтировать хотя бы тротуарные объекты. Чтобы люди могли спокойно передвигаться- без грязи, без неудобств, без запинаний. Управлению ЖКХ поставлена такая задача. Все будет зависеть, конечно, от погоды, но задача поставлена. Сделаем все возможное, чтобы тротуары отремонтировать в этом году.Коммунальщикам придётся "ускориться". А вот проезжей части пока придется подождать. Бюджетные средства на ее восстановление смогут выделить только в следующем году. Начинать ремонт в конце осени в мэрии считают нецелесообразным.Александра Лебедикова, Илья Хлудов, Вести-Владимир