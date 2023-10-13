Межрегиональный инклюзивный детский фестиваль «Футбол – школа жизни» пройдет во Владимире уже в эту субботу, 14 октября. В фестивале примут участие около 300 детей – это воспитанники

Межрегиональный инклюзивный детский фестиваль «Футбол – школа жизни» пройдет во Владимире уже в эту субботу, 14 октября. В фестивале примут участие около 300 детей – это воспитанники общеобразовательных, спортивных и специализированных школ. Для них подготовлена обширная программа: помимо мастер-классов и викторин, детей ждет общение со звездами футбола. Также на фестивале состоится футбольный турнир среди детей-инвалидов,