Во Владимире объявлен общегородской субботник. Завтра, 14 октября, во Владимире- большая...

Во Владимире объявлен общегородской субботник.Завтра, 14 октября, во Владимире- большая "генеральная уборка". Общегородской субботник пройдёт в разных районах города.(Вдоль основных магистралей, на Рпенском проезде, в парках, скверах, в спальных районах, в зелёных зонах и у водоёмов. Одна их "точек"- Соловьиный пруд в областной столице. Активное участие в уборке территории у Соловьиного пруда примут волонтёры. Клич брошен и в соцсетях. Сбор- 14 октября, в 9.00. Участникам предоставят все необходимое: от перчаток и садового инструмента до мешков для мусора.