Во Владимире стартовал марафон в честь Дня отца. Уже в это воскресенье, 15-го октября, в России...

Во Владимире стартовал марафон в честь "Дня отца".Уже в это воскресенье, 15-го октября, в России отметят "День отца". Напомним, он был учреждён Указом Президента в 2021-ом году. Одна из его главных задач- повысить значимость отцовства в воспитании детей.Праздничный марафон в честь отцов уже стартовал во Владимире. В Штабе общественной поддержки "Единой России" этим вечером провели спартакиаду "Мой самый лучший папа". Участие приняли представители Совета Отцов региона. Многодетные папы вместе с детьми проходили испытания на знание привычек друг друга, демонстрировали творческие номера, плели косы и пришивали пуговицы, рисовали герб семьи. В завершении председатель Совета отцов Владимирской области Сергей Арефьев и депутат горсовета Евгений Станчев вручили всем маленьким участникам подарки.Евгений Станчев, депутат Совета народных депутатов г. Владимира, многодетный отец:- Отец должен быть замечательным человеком, в первую очередь, любить детей, любить их маму. Нести добро, показывать примеры достоинства.