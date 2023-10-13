Во Владимире «свидание» пары закончилось убийством. Ленинским районным судом вынесен приговор в...

Во Владимире «свидание» пары закончилось убийством.Ленинским районным судом вынесен приговор в отношении местной жительницы.15 февраля 2023 года (после Дня всех влюблённых) обвиняемая находилась в одном из домов города Владимира в гостях у своего знакомого. Пара отдыхала и распивала спиртное. В каких они состояли отношениях (встречались или просто дружили) — не сообщается.В какой-то момент мужчина стал проявлять к женщине знаки внимания, но что-то пошло не так...“Разозлившись, женщина нанесла приятелю не менее 2-х ударов руками по голове, отчего тот упал на пол, а потом не менее 6-ти ударов руками и ногой по голове и шее…” - сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Уточняется, что лежащий на полу пострадавший высказал в адрес обидчицы оскорбления. И после этого женщина ещё не менее 16 раз ударила жертву ногой по голове и 1 раз в грудь.На этом она не остановилась. В ярости женщина схватила в руки акустическую колонку и нанесла приятелю не менее 3-х сильных ударов по голове.Смерть мужчины наступила на месте преступления от тяжелой черепно-мозговой травмы.Приговором суда виновной назначено 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.Фото: pxfuel.com