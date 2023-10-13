Во Владимире, в филиале Президентской академии РАНХиГС, открылась выставка владимирских художников...
Во Владимире, в филиале Президентской академии РАНХиГС, открылась выставка владимирских художников "Мой край в судьбе моей Отчизны".
В рамках благотворительной акции в конце октября художественные полотна отправят на Донбасс. Подробнее- Мария Рябова.
- Более 40 картин владимирских художников представлены на выставке в филиале РАНХиГС. Их передадут подшефному городу Докучаевск, Донецкой Народной Республики.
Выставка "Мой край в судьбе моей Отчизны" - результат областной благотворительной акции, которая приурочена сразу к двум юбилейным датам. 80-летию Владимирской области и 70-летию Докучаевска. Их отметят в следующем году.
- Храни тебя от горьких дней, моя Россия, моя Россия.
Телемост- с Донбассом. На связь вышли жители Докучаевска. Владимирская область как регион- шеф оказывает этому городу ДНР всестороннюю поддержку.
Татьяна Адулова - министр внутренней политики Владимирской области:
- Большая работа ведется. Оказывается помощь в восстановлении города. Ведутся строительные работы, восстанавливаются здания и сооружения. Оказывается гуманитарная помощь, психологическая помощь населению . Но самое важное - мы развиваем творческие связи, мы развиваем духовные связи с нашим городом.
Искусство объединяет людей, позволяет показать красоту родного края и передать частичку души, уверена Анна Паевская, член Общественной Палаты Владимирской области, заслуженный работник культуры Российской Федерации.
Анна Паевская - член Общественной Палаты Владимирской области,заслуженный работник культуры РФ:
- Неслучайно говорят, красота спасет мир.Когда они увидят нашу природу,наши церкви,наши великолепные цветы. Вы посмотрите,какая работа у Володи Севастьянова "Букет цветов".
- Такое ощущение, что перед тобой букет цветов.Хочется их так в охапку взять и сказать, как прекрасен этот мир.
Работы написаны во время пленэра в Патриаршем саду в начале сентября, рассказывает член Союза художников России Илья Конотопов, руководитель объединения "Арт-Навис". Итоговый результат порадовал, несмотря на непогоду.
Илья Конотопов, член Союза художников России, руководитель объединения "Арт-Навис":
- Порывы ветра сдували этюдники, сдували зонты, сдували палитры в овраг вот этого Патриаршего сада. Хочу сказать, что ни один из наших живописцев не испугался, не дрогнул, не отступил перед непогодой.
Выставка "Мой край в судьбе моей Отчизны" пройдет до конца октября. А после работы владимирских художников будут отправлены в Докучаевск.
Мария Рябова, Александр Чунаев "Вести - Владимир".