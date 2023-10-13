Во Владимирской области перед судом предстанут двое иностранцев.

Во Владимирской области перед судом предстанут двое иностранцев. Мужчин обвиняют в уничтожении и повреждении более 70 надмогильных сооружений. Об этом сообщила пресс-служба р.Инцидент произошёл в мае 2023 года в посёлке Красное пламя Александровского района. Молодые люди распивали алкогольные напитки возле местного кладбища. По дороге в общежитие один мужчина облокотился на могильный крест. Конструкция упала и задела обвиняемого. Иностранцу стало больно, он разозлился и принялся крушить кресты и памятники. К нему присоединился приятель и тоже начал ломать могильные плиты.Обвиняемых задержали, и на допросе они во всём сознались. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. В ведомстве отмечают, что мужчинам грозит до 5 лет заключения.