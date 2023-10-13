По обвинению в убийстве перед судом предстанет 38-летний житель Гусь-Хрустального района.

По обвинению в убийстве перед судом предстанет 38-летний житель Гусь-Хрустального района. Об этом проинформировала пресс-служба .Преступление был совершено летом в деревне Окатово. Живущие под одной крышей мужчины поссорились, и подозреваемый ударил 58-летнего обидчика ножом. Потерпевший получил смертельную рану и умер на месте. Обвиняемый рассказал о трагедии родным и соседям и сдался полиции.Психиатрическая судебная экспертиза установила, что у фигуранта имеется хроническое психическое расстройство. Он действовал в невменяемом состоянии.«Уголовное дело направлено в суд для применения принудительной меры медицинского характера», – говорится в сообщении ведомства.