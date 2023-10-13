Во Владимирской области появятся памятники двум князьям, графу и мушкетерам Крымской...

Во Владимирской области появятся памятники двум князьям, графу и мушкетерам Крымской войны.Сегодня в «Центре культуры и искусства на Соборной площади» (бывш. "Дом офицеров") на ежегодном вручении премии имени Михаила Михайловича Сперанского губернатор Александр Авдеев предложил поставить четыре памятника выдающимся людям Владимирского края.А именно:- Графу Михаилу Сперанскому, сыну владимирского священника, который стал выдающимся законотворцем Росси и советником трех императоров. Пока что существует только мемориальная доска в память о годах его учебы во Владимирской семинарии.- Святому благоверному князю Андрею Боголюбскому, при котором Владимиро-Суздальского княжество достигла наибольшего расцвета и могущества. Работа над поиском художественного решения такого монумента и поиском достойного места для него ведется во Владимире уже не первое десятилетие.- Великому князю Юрию Долгорукому, который положил начало становлению российской государственности и Владимирским мушкетерам - участникам Крымской войны. памятник Долгорукому(скульптор Игорь Черноглазов) есть только в Юрьев-Польском. Он возведен на 850-летие города в 2002 году.- Владимирским мушкетерам, героям Крымской войны. Сентября 1854 г. Владимирский мушкетерский полк под командой полковника Ковалева отражал атаки англичан три раза бросаясь в штыки и опрокидывая их к реке Альме. Он потерял 51-го офицера и 1260 нижних чинов убитыми и ранеными. В Крыму памятник им работы известного итальянского скульптором Баскерини был воздвигнут уже в начале XX века, в 1950-е уничтожен. В 1999 - вновь возрожден.Фото "Премии Сперанского": https://vk.com/musej_m_speranskogo