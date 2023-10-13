А именно: государственному и общественному деятелю Михаилу Сперанскому, князьям Андрею Боголюбскому и Юрию Долгорукому, владимирским мушкетерам, героически сражавшимся за Отечество в

А именно: государственному и общественному деятелю Михаилу Сперанскому, князьям Андрею Боголюбскому и Юрию Долгорукому, владимирским мушкетерам, героически сражавшимся за Отечество в Крымской войне 1853–1856 годов. Об этом сообщил губернатор Владимирской области в своем телеграм-канале. Такое предложение от главы региона прозвучало на церемонии вручения премии имени Михаила Сперанского. Монументы установят в 2024 году. Из поста в