Во Владимирской области видели лося -единорога Мало кто верит в существование этих животных,...

Во Владимирской области видели лося -"единорога"Мало кто верит в существование этих животных, хотя их упоминали еще в русских азбуковниках 16-17 веков.В Клязьминско-Лухском заказнике в объектив попал сказочный зверь - единорог. Так иронизируют сами сотрудники заказника.В объективе фотоловушки - молодой лосёнок, у которого отломился или не вырос один рог.Таких еще называют "шильниками", потому что рога у них напоминают шило и пока не обрели характерные ветвистые отростки.