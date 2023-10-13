Во Владимирской области жительница города Меленки удивила суд «фантастическими» показаниями. Об...

Во Владимирской области жительница города Меленки удивила суд «фантастическими» показаниями.Об этой истории рассказали в пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Ещё в прошлом году — 26 декабря женщина, находясь в зале судебного заседания Меленковского районного суда, была допрошена в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении ее сожителя.Мужчину обвиняли в пьяной езде и ДТП. В результате нетрезвого управления он столкнулся с другим автомобилем.“Будучи письменно предупрежденной об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, достоверно зная обстоятельства совершенного приятелем преступления, преследуя цель помочь ему избежать уголовной ответственности, обвиняемая дала заведомо ложные показания…” - пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Женщина настойчиво рассказывала о том, что в день совершения преступления, ее сожитель автомобилем не управлял.Оказывается, он повредил другой автомобиль не в результате наезда, а ударив по нему… табуретом.Несмотря на «помощь» сожительницы, мужчина признан виновным в совершении преступления.А вот его возлюбленную теперь обвиняют в заведомо ложных показаниях.Фото: pxfuel.com