Во Владимирской области жительница города Меленки удивила суд «фантастическими» показаниями.
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Во Владимирской области жительница города Меленки удивила суд «фантастическими» показаниями.
Об этой истории рассказали в пресс-служба прокуратуры Владимирской области.
Ещё в прошлом году — 26 декабря женщина, находясь в зале судебного заседания Меленковского районного суда, была допрошена в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении ее сожителя.
Мужчину обвиняли в пьяной езде и ДТП. В результате нетрезвого управления он столкнулся с другим автомобилем.
“Будучи письменно предупрежденной об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, достоверно зная обстоятельства совершенного приятелем преступления, преследуя цель помочь ему избежать уголовной ответственности, обвиняемая дала заведомо ложные показания…” - пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.
Женщина настойчиво рассказывала о том, что в день совершения преступления, ее сожитель автомобилем не управлял.
Оказывается, он повредил другой автомобиль не в результате наезда, а ударив по нему… табуретом.
Несмотря на «помощь» сожительницы, мужчина признан виновным в совершении преступления.
А вот его возлюбленную теперь обвиняют в заведомо ложных показаниях.
Фото: pxfuel.com