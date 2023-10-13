Явление ожидается 14 октября – по словам Василисы Володиной, на наиболее чувствительных людей это окажет неожиданное влияние.

Явление ожидается 14 октября – по словам ВасилисыВолодиной, на наиболее чувствительных людей это окажет неожиданное влияние.Астролог предупреждает, что именно в такие моменты самаприрода действует на ваше сознательное и бессознательное. В голове каждогочеловека есть скрытые, незаметные доселе энергии, находящиеся в пассивномсостоянии. Солнечное затмение, по словам Василисы Володиной, способствует ихпробуждению — и провоцирует на серьезные перепады настроения.У сильно восприимчивых к явлениям природы людей будетпроявляться нехарактерное поведение: некоторые даже будут решаться на серьезныеперемены в своем жизненном пути. Эксперт предупредила людей, которые будут вособой опасности — по словам Володиной, речь идет о рожденных под светомЮпитера. Особенно это касается Рыб и Стрельцов."Те, кто родились с Асц в Рыбах и Стрельце, должнынасторожиться", — предупреждает Василиса Володина.После 14 октября для большей части этих людей наступят в жизнисерьезные изменения — тем, кому удастся устоять, тем не менее, придетсясущественно переосмыслить собственные силы, включая финансовые — в своюочередь, осознание материальных возможностей отразится на личных планах и дажеубеждениях.Самое главное — не поддаваться панике и не делать лишнихдвижений: Василиса Володина настоятельно советует, тем не менее, отнестись сдолжным вниманием к серьезным вкладам.