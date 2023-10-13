Последний месяц социальные сети групп зоозащиты Гусь-Хрустального наполнены видеоперебранками между волонтерами. Яблоком раздора стал самый крупный приют в городе, где на данный момент

Последний месяц социальные сети групп зоозащиты Гусь-Хрустального наполнены видеоперебранками между волонтерами. Яблоком раздора стал самый крупный приют в городе, где на данный момент содержится около 300 животных: собак и кошек. Произошла смена руководства, в связи с чем волонтеры разделились на два лагеря. Напомним, бывшую руководительницу Светлану Климову в присутствии полиции попросили передать животных на попечение