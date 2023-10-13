Капитальный ремонт центра культуры и творчества Родники в подмосковном Волоколамске проводится по региональной программе Культура Подмосковья.

Капитальный ремонт центра культуры и творчества "Родники" в подмосковном" Волоколамске проводится по региональной программе "Культура Подмосковья".Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ и обсудил проект с работниками центра и местными жителями."После ремонта планируем открыть в ЦКТ еще 5 новых студий и кружков. Постараемся завершить все работы к 29 октября, чтобы свой юбилей ЦКТ встретил уже в новом облике", – поделился губернатор.Сейчас в "Родниках" готовят сцену к окончательной отделке, устанавливают звук и свет, рассказал директор центра Сергей Широков.За время ремонта там обновили помещения и инженерные сети, улучшили покрытие в залах, сделали ступенчатый концертный зал, новые кресла, светодиодный экран для современных мероприятий, добавил Широков.А после открытия в "Родниках" расширят направления занятий, откроют новые классы для детей, подытожил он.Стоит отметить, что центр "Родники" ежегодно принимает около 50 тыс. посетителей, в числе которых участники «Активного долголетия».