Такого не ожидал никто. Екатерина Гусева потрясла общественность.

Такого не ожидал никто. Екатерина Гусева потрясла общественность.Многие популярные артисты российского шоу-бизнеса мечтают получить любовь и признание народа. В погоне за своим желанием им приходится демонстрировать себя не только профессионалами в своем деле, но и открывать свою душу, ведь для зрителя в том числе важна и духовная составляющая звездочек эстрады.Как сообщает , на днях всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал список лучших актеров и актрис по мнению народа. Теперь вся страна обсуждает рейтинг. Как стало известно, его возглавили Константин Хабенский и Владимир Машков, которые смогли завоевать любовь россиян. Стоит отметить, что по данным , популярные артисты уже второй год подряд возглавляют рейтинг.Что касается красавиц российского кинематографа, как сообщает , Екатерина Гусева потерпела полнейшее фиаско. Дело в том, что популярная актриса расположилась на лишь на третьей строчки рейтинга, уступив Юлии Пересильд и Светлане Ходченковой.Стоит отметить, что несмотря на то, что Екатерина Гусева заняла лишь только третье место, она все равно является одной из любимиц россиян. В этом году она стала главной героиней фильма "Я хочу! Я буду!", который собрал огромное количество положительных реакций среди зрителей. Многие отметили, что актриса не просто справились с ролью, а полноценно вложилась в нее, продемонстрировав невероятный профессионализм.Ранее "Дни.ру" , как знаменитая актриса прошла путь от скромной студентки с комплексами до звезды российского кино. Сейчас Екатерина Гусева сияет ярче звезд и наверняка ее ждет очередной триумф.