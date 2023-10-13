Хочу домой!: Маленькая Тина спаслась от голода и ищет друзей на всю жизнь во Владимирской...

"Хочу домой!": Маленькая Тина спаслась от голода и ищет друзей на всю жизнь во Владимирской области.Щенок Тина, гостья владимирского приюта "Валента", имеет не по возрасту взрослый осознанный взгляд, рассказывают волонтёры. Однажды ей повезло не умереть на улице от голода, а вот с поиском своего человека удача хвостатой ещё не улыбнулась. Рост очаровашки большим не будет, Тина привита и имеет свой ветеринарный паспорт. Телефон ответственного зоозащитника на экране. Познакомиться с ней или другими одинокими питомцами можно сегодня или завтра на совместной прогулке в пять вечера. Кроме того, приют "Валента" очень просит любителей хвостиков помочь собрать деньги на электричество, чтобы постояльцы смогли пережить зиму во временном убежище. Сумма немалая - 600 тысяч рублей, но волонтёры не перестают верить, что собрать её всё же получится. Информация в сообществе "Валента" ВКонтакте.