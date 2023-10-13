Заведующая детским садом во Владимирской области заплатит за обрушение на ребенка крыши веранды. В...

Заведующая детским садом во Владимирской области заплатит за обрушение на ребенка крыши веранды.В Гусь-Хрустальном вынесли приговор заведующей детским садом, в котором во время прогулки на шестилетнюю девочку рухнула крыша веранды. К счастью, ребенок получил небольшие травмы.ЧП произошло в марте этого года. Суд установил, что заведующая, зная, что на крыше скопились снег и наледь, не предприняла меры для ее очистки. И не ограничила прогулки детей. За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, женщине назначено наказание в виде штрафа - в 50 тысяч рублей, сообщает региональное управление Следственного Комитета.