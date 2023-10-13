Заведующую детским садом №12 в Гусь-Хрустальном признали виновной в обрушении веранды на 6-летнюю девочку. По данным Следственного комитета, женщину накажут за оказание услуг, не отвечающих

Заведующую детским садом №12 в Гусь-Хрустальном признали виновной в обрушении веранды на 6-летнюю девочку. По данным Следственного комитета, женщину накажут за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Напомним, инцидент произошел 7 марта этого года, когда детей вывели на дневную прогулку. В один момент громоздкая кровля здания внезапно сложилась как карточный домик и упала на землю.