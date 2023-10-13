Жители деревни Леоново Петушинского района страдают от зловония. Люди уверяют: группа местных...

Жители деревни Леоново Петушинского района страдают от зловония.Люди уверяют: группа местных предприятий бесперебойно сливает канализационные отходы. Люди обеспокоены загрязнением всей экосистемы. Что происходит в Леоново? - выясняла Полина Лаптева.Вместо бывшего карьера - черное болото, рядом - засохшие деревья. Местные жители не узнают окрестные пейзажи.Татьяна, местная жительница:- Большой карьер, там чистая вода была, там деревья зеленые, сейчас там все черное стоит, даже с трассы можно это и унюхать и увидеть. Там вообще конечно... Деревья в лесу очень много погибло из-за них, если мы сейчас ничего не предпримем, то через 10 лет там вообще будет караул.Говоря о "них", люди подразумевают два предприятия, которые, которые, по их словам, бесперебойно и куда попало сливают канализационные отходы. Завод по консервации и засолке вплотную прилегает к жилому сектору. Собственники участков не раз замечали лужи в огородах. Михаил рассказывает, у него в саду погибли все плодово- ягодные деревья.Михаил Фролов, местный житель:- Вода лилась вся под забор и прямо туда.- Прямо к вам на участок?- Да, там лужи были. Потому что там идет уклон этого здания. Там если ведро пролить, канистру воды вылить, то она вся сюда идет. // Все было здесь в воде. Вот вишня загнулась, вот яблоня, вот яблоня. Антоновка была, здоровые яблоки. Сейчас - все.))Прежние выводы теперь забетонированы, обустроены новые. Но жители сомневаются, что это что-то изменит.Наталья, местная жительница:- Очистные они делали для одного склада. У них есть эта очистная система, система септиков, но она на один склад, а они там еще построили. Там не справляются просто они.Забором полностью перегорожена одна из сельских дорог. Прокуратура Петушинского района нарушений земельного законодательства не выявила. Но доводы о сливе доходов и вреде экологии нашли свое подтверждение. Не произведен и расчет нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.Владислав Гусев, заместитель прокурора Петушинского района:- Выявлены нарушения, касающиеся требований природоохранного законодательства, которые выразились в отсутствии паспорта отхода у общества, программ производственного контроля, а также был выявлен факт нарушения сброса сточных вод в неположенном месте. // Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.По сообщению администрации Петушинского района - разрешения на строительство и реконструкцию производственного объекта в Леоново не выдавались. Кроме того, в 2022 году одно из предприятий уже получало предостережение по факту нарушения природоохранного законодательства. Но предприниматели так ничего и не предприняли. Теперь администрация направила обращения в Инспекцию строительного надзора и региональное Минприроды - с просьбой провести проверку.По телефону гендиректор завода заявил "Вестям", что будет готов дать комментарий только после того, как в его адрес поступят официальные бумаги о нарушениях.Полина Лаптева, Алексей Ковалев, Вести Владимир.