Продюсер и основатель группы Ласковый май Андрей Разин внезапно обрушился с критикой на телеведущую Ксению Собчак. По мнению музыкального менеджера, журналистка позорит профессию.

Продюсер и основательгруппы "Ласковый май" Андрей Разин внезапно обрушился с критикой на телеведущуюКсению Собчак. По мнению музыкального менеджера, журналистка позорит профессию.В личном "Инстаграм"Разин весьма жестко раскритиковал методы работы Собчак. Продюсер усомнился вкомпетентности Ксении."Считаю самойбезбашенной, самой провокационной особой в современной журналистике КсениюСобчак. У таких прекрасных родителей родилась такая сумасшедшая девчонка (здесьи далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – с недоумением отметил основатель коллектива "Ласковый май".Разин подчеркнул,что имеет достаточно компетенций, чтобы оценивать работу Собчак. Что именно вызвало поток негатива к Ксении, Андрей не уточнил."Как член Союза журналистов РеспубликиБеларусь и России, как член Союза писателей Республики Беларусь, считаю, чтоподобные журналистские подходы, которые применяет Ксения, просто недопустимы.Будучи редактором газеты "Ласковый май" с тиражом 1.100.000 экземпляров,которая входила в пятерку самых крупных газет Советского Союза, со всейответственностью заявляю, что она действительно худший журналист всех времен инародов.🤦‍♂️👎", – вылил он ведро помоев на теледиву.10 Ноя 2019 в 3:10 PSTОтметим, что является одним из самых популярных и цитируемых журналистов России. Теледива начала карьеру на скандальном шоу "Дом-2", теперь она выпускает собственное шоу на "Ютуб""Осторожно, Собчак!". В рамках собственного проекта журналистка смогла взять интервьюу известных режиссеров – Ларса фон Триера и Квентина Тарантино. Кроме того,дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и сенатора Людмилы Нарусовойсоздала документальный фильм о трагедии в Беслане в 2004 году. К слову,некоторые выпуски программы обыватели раскритиковали, например,интервью с балериной Анастасией Волочковой многие назвали неудачным, так какжурналистка открыто издевалась над танцовщицей.