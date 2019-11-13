Продюсер и основатель
группы Ласковый май Андрей Разин внезапно обрушился с критикой на телеведущую
Ксению Собчак. По мнению музыкального менеджера, журналистка позорит профессию.
Продюсер и основатель
группы "Ласковый май" Андрей Разин внезапно обрушился с критикой на телеведущую
Ксению Собчак. По мнению музыкального менеджера, журналистка позорит профессию.
В личном "Инстаграм"
Разин весьма жестко раскритиковал методы работы Собчак. Продюсер усомнился в
компетентности Ксении.
"Считаю самой
безбашенной, самой провокационной особой в современной журналистике Ксению
Собчак. У таких прекрасных родителей родилась такая сумасшедшая девчонка (здесь
и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – с недоумением отметил основатель коллектива "Ласковый май".
Разин подчеркнул,
что имеет достаточно компетенций, чтобы оценивать работу Собчак. Что именно вызвало поток негатива к Ксении, Андрей не уточнил.
"Как член Союза журналистов Республики
Беларусь и России, как член Союза писателей Республики Беларусь, считаю, что
подобные журналистские подходы, которые применяет Ксения, просто недопустимы.
Будучи редактором газеты "Ласковый май" с тиражом 1.100.000 экземпляров,
которая входила в пятерку самых крупных газет Советского Союза, со всей
ответственностью заявляю, что она действительно худший журналист всех времен и
народов.🤦♂️👎", – вылил он ведро помоев на теледиву.
10 Ноя 2019 в 3:10 PST
Отметим, что является одним из самых популярных и цитируемых журналистов России. Теледива начала карьеру на скандальном шоу "Дом-2", теперь она выпускает собственное шоу на "Ютуб"
"Осторожно, Собчак!". В рамках собственного проекта журналистка смогла взять интервью
у известных режиссеров – Ларса фон Триера и Квентина Тарантино. Кроме того,
дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и сенатора Людмилы Нарусовой
создала документальный фильм о трагедии в Беслане в 2004 году. К слову,
некоторые выпуски программы обыватели раскритиковали, например,
интервью с балериной Анастасией Волочковой многие назвали неудачным, так как
журналистка открыто издевалась над танцовщицей.