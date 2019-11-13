13 ноября 1917 года в ходе Первой мировой войны cвою последнюю победу в воздухе одержал русский летчик Иван Смирнов уроженец окрестностей Владимира.

13 ноября 1917 года в ходе Первой мировой войны cвою последнюю победу в воздухе одержал русский летчик Иван Смирнов уроженец окрестностей Владимира.Смирнов один из самых отважных и результативных русских асов Первой мировой войны. Он сбил 12 вражеских машин, при этом сам не потерпел ни одного поражения в воздушных боях. После революции Иван Смирнов эмигрировал из страны. Позже он стал пилотом-инструктором британских ВВС. Затем до 1949 года служил пилотом Королевских ВВС Нидерландов. Во время Второй мировой летал между Индонезией и Австралией в составе соединений военно-транспортной авиации. В тихом океане есть маленькая бухта под названием Смирнофф Бэй. Она получила своё имя в честь нашего земляка, умудрившегося на транспортном самолёте Дуглас спастись от акати - трёх японских истребителей "Зеро"."Радио России-Владимир"