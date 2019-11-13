Срок получения паспортов заканчивается 15 ноября

12 ноября заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко провёл в режиме видеоконференции всероссийское совещание с руководителями регионов по вопросу «О ходе подготовки субъектов электроэнергетики и предприятий жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов». От Владимирской области в конференции участвовали врио заместителя Губернатора Владимирской области Александр Байер и директор департамента ЖКХ областной администрации Илья Потапов.Речь шла в том числе и о получении паспортов готовности к зиме. Во Владимирской области таких паспортов нет у Александровского, Вязниковского, Меленковского, Ковровского районов и, собственно, у Владимира.Срок получения паспортов заканчивается 15 ноября, сообщается на сайте