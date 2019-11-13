50-летняя светская львица потрясающе выглядит. Возлюбленный Светланы Бондарчук, директор дизайнерского агентства Сергей Харченко, показал ее полуобнаженном виде.

50-летняя светская львица потрясающе выглядит. Возлюбленный СветланыБондарчук, директор дизайнерского агентства Сергей Харченко, показал ее полуобнаженномвиде.Избранник сфотографировал светскую львицу после похода в баню. Волосы знаменитостьспрятала под полотенце, а ягодицы укрыла белой простыней. В кадре рядом со СветланойБондарчук расположилась подруга."Я люблю тебя, детка", – подписал снимок Харченко.Отметим, что в Интернете давно муссируются слухи о скором замужествеСветланы Бондарчук. Сплетни появились после того, как на безымянном пальцеправой руки светской львицы появилось кольцо с большим бриллиантом. Обывателирешили, что украшение говорит о состоявшейся помолвке.Светлана слухи о скором замужестве никак не комментирует. Возможно,боится спугнуть свое счастье.Напомним, была замужем за режиссером ФедоромБондарчуком. С кинематографистом светская львица познакомилась еще студенткой.Этот брак продлился 25 лет. Светлана подарила Федору сына Сергея и дочьВарвару.Интересно, что уже дважды бабушка, однако это не мешает ей носить откровенные наряды и зажигать на вечеринках. Знаменитостиудается отлично выглядеть благодаря занятиям йогой.