50-летняя светская львица потрясающе выглядит. Возлюбленный Светланы
Бондарчук, директор дизайнерского агентства Сергей Харченко, показал ее полуобнаженном
виде.
50-летняя светская львица потрясающе выглядит. Возлюбленный Светланы
Бондарчук, директор дизайнерского агентства Сергей Харченко, показал ее полуобнаженном
виде.
Избранник сфотографировал светскую львицу после похода в баню. Волосы знаменитость
спрятала под полотенце, а ягодицы укрыла белой простыней. В кадре рядом со Светланой
Бондарчук расположилась подруга.
"Я люблю тебя, детка", – подписал снимок Харченко.
Отметим, что в Интернете давно муссируются слухи о скором замужестве
Светланы Бондарчук. Сплетни появились после того, как на безымянном пальце
правой руки светской львицы появилось кольцо с большим бриллиантом. Обыватели
решили, что украшение говорит о состоявшейся помолвке.
Светлана слухи о скором замужестве никак не комментирует. Возможно,
боится спугнуть свое счастье.
Напомним, была замужем за режиссером Федором
Бондарчуком. С кинематографистом светская львица познакомилась еще студенткой.
Этот брак продлился 25 лет. Светлана подарила Федору сына Сергея и дочь
Варвару.
Интересно, что уже дважды бабушка, однако это не мешает ей носить откровенные наряды и зажигать на вечеринках. Знаменитости
удается отлично выглядеть благодаря занятиям йогой.